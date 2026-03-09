Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, Manisa'da kazandı!
Giriş Tarihi: 9.03.2026 22:24 Son Güncelleme: 9.03.2026 22:59

Anadolu Efes, Manisa'da kazandı!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında Glint Manisa Basket'i 85-76 mağlup etti.

DHA
Anadolu Efes, Manisa’da kazandı!
  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Glint Manisa Basket, sahasında, Anadolu Efes'i ağırladı.

Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maç, 85-76 Anadolu Efes'in galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk periyodu 13-19, ilk devresi 32-41, üçüncü periyodu da 56-62 sonuçlandı. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes'te Loyd oldu.

Bu skorla Anadolu Efes ligde 21 maçta 13'üncü galibiyetini elde ederken Manisa Basket 7 galibiyette kaldı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Alper Gökçebel

MANİSA BASKET: Stevenson 8, Yiğit 6, Starks 5, Johnson 9, Pereira 17, Smith 5, Yağız, Karahan, Mintz 19, Buğra, Altan, Martin 7

ANADOLU EFES: Loyd 20, Babb 4, Dessert 10, Dozier, Ercan Osmani 9, Şehmuz 12, Lee 18, Smits, Burak, Mutaf, Erkan 5, Jones 7

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

DEVRE: 32-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-62

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, Manisa'da kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz