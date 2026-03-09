Karşıyaka potada adım adım uçuruma gidiyor!

Sezon başından beri düşme hattından bir türlü sıyrılamayan Karşıyaka, deplasmanda Trabzonspor'a da 89-79 mağlup olurken, rakipleri Aliağa Petkimspor ve Bursaspor'un kaybettiği haftayı değerlendiremedi.

Ana sponsoru olmamasına rağmen düşmemek için toplam 11 yabancı transferi yaptığı sezonda bir türlü çıkışa geçemeyen Karşıyaka son 9 haftaya 4 galibiyetle, kurtuluş hattındaki Petkimspor ve Bursaspor'un 2 galibiyet gerisinde girdi.

"BASİT HATAYI MİNİMUMA İNDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Kalan maçlarda Türk Telekom, Manisa Basket (D), Mersin Spor, Beşiktaş (D), Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor'la karşılaşacak Karşıyaka'da Antrenör Candost Volkan, "Basit hata sayısını minimuma indirmemiz gerekiyor. Sezonun sonunu daha dikkatli oynamalıyız. Haftaya evimizde önemli bir maça çıkacağız. Bu maça taraftarımızın desteğiyle kazanmak için en iyi şekilde hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.