A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada’yı devirdi!

Giriş Tarihi: 11.03.2026 22:33

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu birinci maçında Kanada karşısında 71-69 galip geldi.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada engelini 71-69'luk skorla geçti.

Kanada'da 24 sayı üreten Bridget Carleton maçın en skorer oyuncusu oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Beren Burke'nin 16 sayılık performansı galibiyette başrol oynadı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun ikinci maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak.

