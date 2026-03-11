A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada’yı devirdi!

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada engelini 71-69'luk skorla geçti.
Kanada'da 24 sayı üreten Bridget Carleton maçın en skorer oyuncusu oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Beren Burke'nin 16 sayılık performansı galibiyette başrol oynadı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun ikinci maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak.