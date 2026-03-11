Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Aliağa Petkimspor, Bilbao Basket'e mağlup oldu!
Aliağa Petkimspor, Bilbao Basket'e mağlup oldu!

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Bilbao Basket karşısında parkeden 77-69 mağlup ayrıldı.

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, kupanın son şampiyonu olan rakibi Bilbao Basket'e evinde 77-69 mağlup oldu.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyot 17-23, devre 35-35, üçüncü periyot 52-54 tamamlanırken son periyotta rakibine geçilen Petkimspor salondan mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Aliağa Petkimspor yarı finale kalmak için ilk maçta 8 sayı farkla mağlup olduğu rakibini en az 9 sayı farkla yenmeye çalışacak.

