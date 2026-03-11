Aliağa Petkimspor, Bilbao Basket’e mağlup oldu!

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, kupanın son şampiyonu olan rakibi Bilbao Basket'e evinde 77-69 mağlup oldu.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyot 17-23, devre 35-35, üçüncü periyot 52-54 tamamlanırken son periyotta rakibine geçilen Petkimspor salondan mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Aliağa Petkimspor yarı finale kalmak için ilk maçta 8 sayı farkla mağlup olduğu rakibini en az 9 sayı farkla yenmeye çalışacak.