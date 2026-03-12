Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup oldu
Giriş Tarihi: 12.03.2026 23:01

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup oldu

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e 59-55 mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin'e 59-55 mağlup oldu. Milliler üçüncü maçını cumartesi günü Japonya ile oynayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Larissa Sales (Brezilya)
Türkiye: Kennedy Burke 14, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 12, Gökşen Fıtık 5, Esra Ural Topuz 2, Elif Bayram 2, Şerife Alperi Onar 2, Ayşe Cora 11, Sinem Ataş, Derin Erdoğan 3
Başantrenör: Ekrem Memnun
Arjantin: Amaiquen Sicilliano 8, Flor Martinez, Diana Cabrera 9, Julieta Mungo 8, Agostina Burani 12, Melisa Gretter 16, Candela Gentinetta, Florencia Chagas 4, Delfina Saravia, Victoria Gauna 2
Başantrenör: Christian Santander
1. Periyot: 12-12
Devre: 30-24
3. Periyot: 50-44

