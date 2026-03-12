Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk olacak!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 10:01

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk olacak!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak. Belgrad Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

AA
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız’a konuk olacak!
  • ABONE OL

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 31. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın saat 22.00'de Belgrad Arena'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.

Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz