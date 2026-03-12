Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız’a konuk olacak!

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 31. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın saat 22.00'de Belgrad Arena'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.
Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.