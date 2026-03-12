Potanın Perileri zaferle başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde açılışı galibiyetle yaptı. C Grubu'ndaki ilk maçında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar, 71-69 kazanmayı başardı. Burke 16 sayıyla en skorer ismimiz olurken Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun 12'şer sayı attı.
Kanada'da ise Carleton 24 sayıyla şov yapsa da takımını yenilgiden kurtaramadı. Gruptaki diğer mücadelelerde Macaristan, Japonya'yı 77-65 yenerken Avustralya da Arjantin'i 91-65 mağlup etti. Potanın Perileri, ikinci müsabakasında bugün saat 20.30'da Arjantin ile kozlarını paylaşacak.