Potanın Perileri zaferle başladı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde açılışı galibiyetle yaptı. C Grubu'ndaki ilk maçında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar, 71-69 kazanmayı başardı.Kanada'da ise Carleton 24 sayıyla şov yapsa da takımını yenilgiden kurtaramadı. Gruptaki diğer mücadelelerde Macaristan, Japonya'yı 77-65 yenerken Avustralya da Arjantin'i 91-65 mağlup etti. Potanın Perileri, ikinci müsabakasında bugün saat 20.30'da Arjantin ile kozlarını paylaşacak.