Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Potanın Perileri zaferle başladı
Giriş Tarihi: 12.03.2026

Potanın Perileri zaferle başladı

Potanın Perileri zaferle başladı
  • ABONE OL
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde açılışı galibiyetle yaptı. C Grubu'ndaki ilk maçında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar, 71-69 kazanmayı başardı. Burke 16 sayıyla en skorer ismimiz olurken Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun 12'şer sayı attı. Kanada'da ise Carleton 24 sayıyla şov yapsa da takımını yenilgiden kurtaramadı. Gruptaki diğer mücadelelerde Macaristan, Japonya'yı 77-65 yenerken Avustralya da Arjantin'i 91-65 mağlup etti. Potanın Perileri, ikinci müsabakasında bugün saat 20.30'da Arjantin ile kozlarını paylaşacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Potanın Perileri zaferle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz