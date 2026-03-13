Pau Gasol, Kadınlar Dünya Kupası 2026 Küresel Elçisi oldu!

İspanya efsanesi Pau Gasol, 4-13 Eylül tarihleri arasında Arena Berlin ve Max-Schmeling Halle salonlarında düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Küresel Elçisi oldu.

2025 FIBA Şöhretler Müzesi sınıfına seçilen, 2006 FIBA Dünya Kupası şampiyonu ve En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Gasol, basketbol dünyasının efsane isimlerinden biri olarak spor içindeki ve dışındaki etkisini kullanarak bu yıl Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan organizasyonu tanıtacak. Ayrıca kadın basketbolunun dünya genelinde hızla artan popülaritesine ve gelişimine de dikkat çekecek.

"KÜRESEL İLGİ GİDEREK ARTIYOR"

Gasol, "Bu Dünya Kupası, kadın basketbolunun dünya genelinde yaşadığı olağanüstü büyümeyi yansıtacak. Oyuncu kalitesi, rekabet seviyesi ve oyuna yönelik küresel ilgi giderek artıyor. Bu turnuva da spor için önemli bir ileri adım olacak" ifadelerini kullandı.