Trabzonspor, Glint Manisa Basket’e takılmadı!

Giriş Tarihi: 14.03.2026 18:29

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Glint Manisa Basket karşısında 96-92 galip geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 96-92 yendi.

Çekişmeli başlayan mücadelede Trabzonspor; Delgado, Yeboah ve Reed'le sayılar bularak ilk çeyreği 24-19 önde geçti.

İkinci periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, Yiğit Onan ve Hassan Martin ile sayılar buldu. Bordo-mavililerin top kayıplarını da iyi değerlendiren Manisa ekibi, Smith ve Mintz'in peş peşe sayılar bulmasıyla 17. dakikada skoru 38-36'ya getirdi. Oyunu domine etmeye çalışan bordo-mavililer, savunmada Berk Demir, hücumda Taylor ile karşılık vererek devreyi 47-47'lik beraberlikle bitirdi.

Üçüncü periyotta etkili oyununu devam ettiren konuk ekip, 22. dakikada Mintz'le öne geçmeyi başardı: (47-49). Pereira ve Smith'le daha etkili oynayan Glint Manisa Basket, üçüncü çeyreği 75-71 önde tamamladı.

Son çeyrekte taraftarın desteğini arkasına alan bordo-mavililer, oyun üstünlüğünü yakaladı. Trabzonspor, Delgado'nun ribauntları ve Taylor'ın sayılarıyla maçtan 96-92 üstün ayrıldı.

