Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:10 Son Güncelleme: 14.03.2026 10:12

Ligde 22. haftasındaki derbi maçta Anadolu Efes, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek

  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Anadolu Efes, yarın Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Derbide Emin Moğulkoç, Alper Özgök ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligdeki 21 maçta 18 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 2. sırada giriş yaptı.

Anadolu Efes ise 21 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 yenilgiyle 6. sırada kendine yer buldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, konuk ettiği rakibini 78-69 mağlup etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz