Harun Erdenay: Bana göre son düdükte faul vardı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri son maçında Macaristan'ı mağlup ederek finallere katılacağını söyledi.

Erdenay, millilerin FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Avustralya'ya 77-74 mağlup olduğu dördüncü müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirten Harun Erdenay, "Dünya sıralamasında ikinci Avustralya'ya karşı son saniyeye kadar çok iyi bir mücadele örneği gösterdik. Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Mücadelemizle maçı son topa kadar getirdik. Bana göre son düdükte faul vardı. Hakem çalamadı. Çalsaydı çok daha değişik olabilirdi. Turnuvada çok iyi mücadele ediyoruz. İki galibiyetimiz var. Bu maçı yensek grup birincisi oluyorduk ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiliyorduk. Macaristan maçını kazanmak istiyoruz. İki galibiyetle avantajlı konumdayız ama yine de Macaristan'ı son maçta yenerek seyircimizin önünde Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Gökşen Fitik, tek odaklarının Macaristan ile yarın oynayacakları son maç olduğunu vurgulayarak, basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.

Avustralya karşılaşmasını ve Dünya Kupası'na katılma hedefini değerlendiren Gökşen, şu görüşleri paylaştı:

"Gerçekten 40 dakika çok güzel mücadele verdik. Kadın basketbolu adına çok önemli işler yapmaya başladık. Bu kıvılcımı Avrupa Şampiyonası'nda attığımızı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ders çıkarmamız lazım. Dünya ikincisi bir takımla oynuyoruz. Hakem kararlarıyla ilgili değiştirebileceğimiz bir şey yok. Biz tepkimizi gösterdik ama maalesef olmadı. Kontrol edebileceğimiz şeyleri değiştirdiğimiz zaman çok iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Son maçımıza odaklanacağız. İstanbul halkı bizi yalnız bırakmasın. Duyarlı olmalarını rica ediyorum. Macaristan maçı bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nda Avustralya ile denk gelirsek bugünü de unutmayacağız."