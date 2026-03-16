Saldırıya uğradık!

F.Bahçe Yöneticisi Cem Ciritçi, Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşılaştıkları maçın ardından rakip takımın başkanının, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdiğini iddia etti. Ciritçi, "Bu davranış, basketbol gibi elit bir sporun imajına tamamen zıt şekilde, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.ancak ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadı.dedi. F.Bahçe, 91-85 galip ayrıldı.Mersin-G.Saray: 114-76, A.Efes- Beşiktaş: 89-80.