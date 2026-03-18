2026 Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak takımlar belli oldu

İstanbul'un yanı sıra Çin'in Wuhan, Porto Riko'nun San Juan ve Fransa'nın Villeurbanne kentlerinde oynanan eleme maçları tamamlandı.
Elemeler sonucunda Türkiye, Çin, Çekya, Fransa, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Mali, Porto Riko ve İspanya Dünya Kupası bileti aldı.
Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), elemelerde yer almalarına rağmen turnuvaya direkt katılma hakkı elde etmişti.
2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Kura çekimi, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek.