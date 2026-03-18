Giriş Tarihi: 18.03.2026 18:59 Son Güncelleme: 18.03.2026 19:00

2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar belli oldu.

AA
2026 Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak takımlar belli oldu
İstanbul'un yanı sıra Çin'in Wuhan, Porto Riko'nun San Juan ve Fransa'nın Villeurbanne kentlerinde oynanan eleme maçları tamamlandı.

Elemeler sonucunda Türkiye, Çin, Çekya, Fransa, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Mali, Porto Riko ve İspanya Dünya Kupası bileti aldı.

Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), elemelerde yer almalarına rağmen turnuvaya direkt katılma hakkı elde etmişti.

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Kura çekimi, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu
