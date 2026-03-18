Bahçeşehir Koleji Avrupa’da yarı finalde

Giriş Tarihi: 18.03.2026

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup etti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan Sinan Errem'deki karşılaşmada galip gelen temsilcimiz, üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı. Flynn 16 sayı ile Kırmızı Ejderhalar'ın en skorer ismi oldu. Koprivica 12, Williams 11, Cavanaugh ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Bahçeşehir Koleji, yarı finalde Beşiktaş Gain-Trento eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kartal, bugün 20.00'de İtalyan ekibini mağlup ederek Bahçeşehir'in rakibi olmaya çalışacak.

