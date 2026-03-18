Bahçeşehir Koleji Avrupa’da yarı finalde

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup etti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan Sinan Errem'deki karşılaşmada galip gelen temsilcimiz, üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı. Flynn 16 sayı ile KırmızıEjderhalar'ın en skorer ismioldu. Koprivica 12, Williams 11, Cavanaugh ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Bahçeşehir Koleji, yarı finaldeBeşiktaş Gain-Trentoeşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kartal, bugün 20.00'de İtalyan ekibini mağlup ederek Bahçeşehir'in rakibi olmaya çalışacak.