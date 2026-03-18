Galatasaray Erkek Basketbol Takımı averajla çeyrek finalde!
Giriş Tarihi: 18.03.2026 22:58

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Rythas Vilnius'a 90-81 kaybetse de averajla 2. sırada yer aldı ve çeyrek finale yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında I Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibine 90-81 yenildi.

Bu sonuçla grupta 3 takım 10 puana ulaşırken, averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Martins Kozlovskis (Litvanya), Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya)

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 18, Petrucelli 3, Gillespie 10, White 10, Ellis, McCollum 26, Meeks 4, Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar

Rythas Vilnius: Gudaitis, Bruhnke 12, Lukosius 22, Sargiunas 12, Smith 7, Marciulionis 10, Urbonas, Masiulis 25, Krizanauskas 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 41-48

3. Periyot: 62-64

Beş faulle çıkanlar: 33.55 Gillespie, 39.45 Meeks (Galatasaray MCT Technic)

