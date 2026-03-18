Potanın Perileri Dünya Kupası’nda

Elemelerde C Grubu’nda son maçında Türkiye, Macaristan’a 89-74 yenilse de grubunu 3. bitirdi ve Almanya’da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazandı
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de (4-13 Eylül) düzenlenecek turnuvanın elemelerinde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda 5. hafta maçları oynandı. Günün ilk müsabakasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup edince Ay-Yıldızlılarımız da 2014 ve2018'in ardından 3. kez Dünya Kupasıbiletini aldı. Potanın Perileri, akşam seansında ise Macaristan'ı konuk etti. İlk periyotta başa baş bir oyun sergileyen Türkiye, ikinci periyotta ise savunmada hatalar yapınca bu bölümü 27-16 geride kapattı ve soyunma odasına 52-41 mağlup gitti. Macaristan 3. çeyrekte 14-11 ile farkı daha da açarken son periyotta varlık gösteremeyen millilerimiz, sahadan 89-74 yenik ayrıldı. Avustralya'nın birinci olduğu grubumuzda Macaristan ikinci sırayı aldı.