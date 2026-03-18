TOFAŞ evinde kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.03.2026 22:47

TOFAŞ evinde kaybetti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6’ncı hafta maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Karditsa’ya 98-90 mağlup oldu.

DHA
TOFAŞ evinde kaybetti!
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6'ncı hafta maçında, sahasında ağırladı Yunan ekibi Karditsa'ya 98-90 kaybetti.

SALON: Tofaş Spor Salonu

HAKEMLER: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Valentin Oliot

TOFAŞ: Floyd 5, Özgür Cengiz 13, Perez 8, Efe Postel 2, Tolga Geçim 6, Sadık Emir Kabaca 12, Kidd 6, Blazevic 23, Besson 15

KARDITSA LAPONIKI: Estrada 13, Horchler 15, Liapis, Diplas 13, Kamarianos 10, Kaselakis 10, Kamperidis 9, Jefferson 14, Madsen 14

1'İNCİ PERİYOT: 26-19

DEVRE: 47-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-79

TOFAŞ evinde kaybetti!
