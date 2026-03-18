TOFAŞ evinde kaybetti!

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6'ncı hafta maçında, sahasında ağırladı Yunan ekibi Karditsa'ya 98-90 kaybetti.
SALON: Tofaş Spor Salonu
HAKEMLER: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Valentin Oliot
TOFAŞ: Floyd 5, Özgür Cengiz 13, Perez 8, Efe Postel 2, Tolga Geçim 6, Sadık Emir Kabaca 12, Kidd 6, Blazevic 23, Besson 15
KARDITSA LAPONIKI: Estrada 13, Horchler 15, Liapis, Diplas 13, Kamarianos 10, Kaselakis 10, Kamperidis 9, Jefferson 14, Madsen 14
1'İNCİ PERİYOT: 26-19
DEVRE: 47-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-79