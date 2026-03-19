Galatasaray’ın Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor!

İspanya'daki Badalona Müzesi'nde düzenlenecek kura çekiminde son 16 turunda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, ikinci sıradaki ekiplerle eşleşecek.
Galatasaray MCT Technic, I Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bitirdiği için ikinci torbada yer alacak.
Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart'ta oynanacak. İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, 1. torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ekipler şu şekilde:
Birinci torba: AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Unicaja (İspanya)
İkinci torba: ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Galatasaray MCT Technic
Organizasyonda Dörtlü Final, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.