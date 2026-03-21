Alperen Şengün double double yaptı, Houston kazandı!
Giriş Tarihi: 21.03.2026 10:47

İHA
NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 117-95'lik skorla yendi ve 42. galibiyetini kazandı.

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Kevin Durant ise 25 sayı, 6 asistle, 3 ribaund, 2 blok ve 2 top çalma ile müsabakayı tamamladı.

Ligdeki 32. yenilgisini alan Atlanta'da ise Nickeil Alexander-Walker 21 sayı ve CJ McCollum ise 17 sayılık katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 92 - New York Knicks: 93
Detroit Pistons: 115 - Golden State Warriors: 101
Houston Rockets: 117 - Atlanta Hawks: 95
Memphis Grizzlies: 112 - Boston Celtics: 117
Minnesota Timberwolves: 104 - Portland Trail Blazers: 108
Denver Nuggets: 121 - Toronto Raptors: 115

