Fenerbahçe Beko, Euroleague’de liderliğini sürdürdü!

Euroleague'de 32. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Olimpia Milano'yu 79-75'lik skorla yendi.

A. Efes ise evinde Monaco'ya 98-93 kaybetti. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Kızılyıldız'a 82-74'lük skorla üstünlük sağladı.

Euroleague'de 2 maç sonra kazanan Fenerbahçe, 23. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Olympiakos 33 maçta 22 galibiyet, 11 mağlubiyetle averajla 2. sırada bulunuyor. A. Efes de 10 galibiyet, 22 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 18 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftayı 8. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 8 galibiyeti olan ASVEL var.

Euroleague'de 32. haftanın toplu sonuçları şöyle:



Valencia Basket: 62 - Barcelona: 66

A. Efes: 93 - AS Monaco: 98

Hapoel Tel Aviv: 109 - Virtus Bologna: 91

Olympiakos: 90 - Baskonia: 80

Bayern Münih: 74 - Dubai Basketbol: 87

Paris Basketbol: 81 - Partizan: 90

Fenerbahçe Beko: 79 - Olimpia Milano: 75

Zalgiris Kaunas: 87 - Real Madrid: 85

Panathinaikos: 82 - Kızılyıldız: 74

ASVEL: 85 - Maccabi Tel Aviv: 89