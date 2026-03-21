Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe parkede zirveyi bırakmıyor
Giriş Tarihi: 21.03.2026

Fenerbahçe parkede zirveyi bırakmıyor

  • ABONE OL
Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 17-23, 12-14, 28-15 ve 22-23 sona erdi. Soyunma odasına 37-29 mağlup giden sarı-lacivertliler geriden gelip kazanmasını bildi. Bu sonucun ardından 23 galibiyete ulaşan Jasikevicius'un öğrencileri, Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 23 sayı kaydeden Talen Horton Tucker oldu. Ligin sonraki haftasında sarı-lacivertli temsilcimiz, salı günü İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz