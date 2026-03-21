Fenerbahçe parkede zirveyi bırakmıyor

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, evindeİtalyan ekibi OlimpiaMilano'yu 79-75 mağlupetti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 17-23, 12-14, 28-15 ve 22-23 sona erdi. Soyunma odasına 37-29 mağlup giden sarı-lacivertliler geriden gelip kazanmasını bildi. Bu sonucunardından 23 galibiyete ulaşanJasikevicius'un öğrencileri, Avrupa'daliderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 23 sayı kaydeden Talen Horton Tucker oldu. Ligin sonraki haftasında sarı-lacivertli temsilcimiz, salı günü İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek.