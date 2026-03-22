Fenerbahçe Beko'ya Erokspor çelmesi! Serisi sona erdi...
Giriş Tarihi: 22.03.2026 15:27 Son Güncelleme: 22.03.2026 15:28

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında evinde Safiport Erokspor'a 94-88 kaybetti.

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Safiport Erokspor'a 94-88 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, ligde 10 maç sonra kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe: Armando Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Devon Hall 10, Arturs Zagars 19, Wade Baldwin 5, Scottie Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3, Brandon Boston Jr, Onuralp Bitim 2, Chris Silva 6, Bonzie Colson 9

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Safiport Erokspor: Kevin Pangos 4, Jeremy Simmons 10, Petr Cornelie 5, Egehan Arna 10, Jermaine Love 16, Jordon Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 22-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-43 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-61 (Safiport Erokspor lehine)

