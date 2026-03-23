Aliağa Petkimspor, Bursaspor’u mağlup etti!

Giriş Tarihi: 23.03.2026 22:06

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23’üncü haftasında Bursaspor karşısında 91-82 galip geldi.

DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Aliağa Petkimspor evinde en yakın rakibi Bursaspor'u 91-82 mağlup etti.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçta ev sahibi ilk periyodu 19-18, devreyi 47-39, üçüncü periyodu da 69-57 önde tamamladı.

Bursaspor son periyotta farkı eritse de hata yapmayan ev sahibi parkeden 91-82 galibiyetle ayrıldı. Petkim'de Whittaker 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla 23 maçta 7 galibiyete ulaşan Petkimspor derin bir nefes alırken, Bursaspor ise 6 galibiyetle düşme hattının 2 galibiyet üzerinde kaldı.

