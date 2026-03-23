Galatasaray'a Ayşe Cora Yamaner'den kötü haber!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:22

Galatasaray'a Ayşe Cora Yamaner'den kötü haber!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'de kaburga kırığı tespit edildiği duyuruldu.

AA
Galatasaray, milli oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'in sakatlığına dair bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, oyuncuda kaburga kırığı tespit edildiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ile Macaristan arasında oynanan maçın son bölümünde aldığı darbenin ardından göğüs ağrısı şikayeti bulunan kaptanımız Ayşe Cora Yamaner'in yapılan tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir.

Kaptanımızın tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ayşe Cora Yamaner'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

