Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Karşıyaka, Ahmet Kandemir ile anlaşma sağladı!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:33

DHA
  • ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçını kaybederek düşme hattında kalan Karşıyaka'da genel menajer Nihat Mala'nın istifasının ardından antrenör Candost Volkan ile de yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılarla 16 maçta 3 galibiyet 13 mağlubiyet alan genç çalıştırıcıyla vedalaşan yönetimin takımın eski antrenörlerinden Ahmet Kandemir'le el sıkıştığı öğrenildi.

Son 7 haftada takımın dümeninde olacak Ahmet Kandemir daha önce Karşıyaka'da 2003-2006 yılları arasında ve 2007-2008 sezonunda takımı çalıştırdı. Kaf-Kaf, 18 yıl sonra yuvaya dönecek tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde son 7 maçta kurtuluş savaşı verecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz