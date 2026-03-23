Karşıyaka Basketbol’dan üst üste 7. mağlubiyet

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, 23. hafta mücadelesinde deplamanda karşılaştığı Manisa Basket'e 92-78 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste 7. mağlubiyetini aldı. 4 galibiyetle sondan bir üst basamak olan düşme hattındaki 15. sırada bulunan Karşıyaka Basketbol, ligde son 7 maç kala tehlikeli bölgede bulunuyor.

Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan da hem Manisa Basket maçına dair hem de takımın durumuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Maçla alakalı çok fazla konuşmak istemediğini vurgulayan Volkan, "Göreve başladıktan itibaren geçen 4 aylık süreçte, yaşadığımız sıkıntıları konuşmak yerine ekip arkadaşlarımla beraber sadece saha içine konsantre olarak, mümkün olduğunca maç kazanmak için bütün gücümüzle çalıştık. 4 tanesi evde oynanacak hedef maçlar ile birlikte toplam 7 maç daha var. Önemli olan Karşıyaka'dır, kulübümüzün Süper Lig'deki varlığını sürdürmesidir. Kalan 7 haftalık süreçte kulübün hedefe ulaşması için gereken kararları en kısa sürede alacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.



NİHAT MALA AYRILDI

Karşıyaka Basketbol'da yaklaşık iki sezondur Genel Menajerlik görevini yürüten Nihat Mala'nın, Manisa Basket mağlubiyetinin ardından istifa ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonundan itibaren Genel Menajerlik görevini yürüten Nihat Mala görevinden affını isteyerek kulübümüzden ayrılmıştır. Kendisine kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

