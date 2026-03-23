Giriş Tarihi: 23.03.2026

Lider Fenerbahçe’ye potada Erokspor darbesi 94-88

Lider Fenerbahçe’ye potada Erokspor darbesi 94-88
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'a 94-88 mağlup oldu ve 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Konuk takım Erokspor ise 14. karşılaşmasını kazandı. Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu 20 sayıyla öne çıkan isim olsa da performansı yetmedi. Erokspor'da Tre'Shawn Thurman ve Langston Galloway 20'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş Gain-Trabzonspor: 86-80, Türk Telekom-Mersin Spor: 111-71, Manisa Basket-Karşıyaka: 92-78.

Lider Fenerbahçe’ye potada Erokspor darbesi 94-88
