28 yaşındaki asistan koç EuroLeague tarihine geçti

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

PARİS Basketbol, başantrenör Francesco Tabellini ile yolların ayrılmasının ardından asistan koç Julius Thomas'ı geçici olarak takımın başına getirdi.Fransız ekibinin başındaki ilk maçına çıktığında; 10 Aralık 2008'de Union Olimpija'yı saha kenarından yönettiğinde 27 yıl, 11 ay ve 19 günlük olan Gasper Potocnik'in ardından EuroLeague tarihinin en genç 2. başantrenörü olacak. Paris, Avrupa Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.