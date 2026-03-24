28 yaşındaki asistan koç EuroLeague tarihine geçti

PARİS Basketbol, başantrenör Francesco Tabellini ile yolların ayrılmasının ardından asistan koç Julius Thomas'ı geçici olarak takımın başına getirdi. Thomas, EuroLeague tarihinin en genç ikinci, Fransız ligi tarihinin ise en genç ismi oldu. Açıklamada, 28 yaşındaki Julius Thomas'ın sezonun geri kalanı için geçici başantrenör olarak atandığı duyuruldu.
Fransız ekibinin başındaki ilk maçına çıktığında; 10 Aralık 2008'de Union Olimpija'yı saha kenarından yönettiğinde 27 yıl, 11 ay ve 19 günlük olan Gasper Potocnik'in ardından EuroLeague tarihinin en genç 2. başantrenörü olacak. Paris, Avrupa Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.