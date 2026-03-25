Charlotte Hornets, Sacramento Kings’e 44 sayı fark attı!

Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:53

NBA'de Charlotte Hornets, evinde oynadığı Sacramento Kings'i 44 sayı farkla 134-90 yendi. Charlotte'te Coby White 27 sayı kaydetti.

İHA
NBA'de normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Charlotte Hornets, Spectrum Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 134-90'lık skorla mağlup etti.

Ligde üst üste 4, toplamda 38. galibiyetini elde eden Charlotte'te Coby White 27 sayı, LaMelo Ball 20 sayı ve Moussa Diabate de 17 sayıyla oynadı. Bu sezonki 54. yenilgisini alan Sacramento'da ise Daeqwon Plowden 22 sayı, Devin Carter da 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.

CLEVELAND EVİNDE KAZANDI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da mücadele ettiği Orlando Magic'i 136-131'lik skorla mağlup etti. Bu sezon art arda 4, toplamda 45. galibiyetini kazanan Cleveland'da Donovan Mitchell 42 sayıyla ön plana çıkarken, James Harden da 26 sayıyla eşlik etti. Ligde 34. kez yenilen Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 36 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 134 - Sacramento Kings: 90
New York Knicks: 121 - New Orleans Pelicans: 116
Cleveland Cavaliers: 136 - Orlando Magic: 131
Phoenix Suns: 123 - Denver Nuggets: 125

