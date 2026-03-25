Karşıyaka'da yeni başantrenör Ahmet Kandemir!
Giriş Tarihi: 25.03.2026 20:06

Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Ahmet Kandemir ile anlaşma sağladı.

AA
  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi.

Kulübün açıklamasında, "Daha önce Beşiktaş, Trabzonspor ve Manisa BBSK'de başantrenörlük yapan, son olarak ÇBK Mersin'i çalıştıran ve 2003-2006 ile 2007-2008 sezonlarında Karşıyaka'mızda görev alan Sayın Ahmet Kandemir, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Ahmet Kandemir'e hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

İzmir temsilcisi, başantrenör Candost Volkan ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz