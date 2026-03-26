Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında takıldı!

Giriş Tarihi: 27.03.2026 00:53

Anadolu Efes, EuroLeague'in 34. haftasında Real Madrid deplasmanında 82-71 mağlup oldu.

EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'e 82-71 yenildi.

Movistar Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı. İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, devre arasına 42-33 üstünlükle girdi.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 82-71 kazandı.

Madrid ekibinde Trey Lyles, 14 sayıyla mücadele etti. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Real Madrid, 22. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı.

