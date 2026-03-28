Kadınlarda Fenerbahçe-Galatasaray final serisi başlıyor!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geleceği play-off final serisi yarın başlayacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ilk maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekibin ev sahibi avantajına sahip olduğu final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Play-off final serisinde ilk 2 müsabaka, 29 Mart ve 1 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU

Fenerbahçe Opet, bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale namağlup yükselirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 3 yenilgi yaşadı.

Ligde normal sezonu 20'de 20 yaparak lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a, yarı finalde de ÇİMSA ÇBK Mersin'e 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Galatasaray ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 24 müsabakada 21 galibiyet elde etti. Üç mağlubiyeti de ikinci sırada tamamladığı normal sezonda yaşayan sarı-kırmızılılar, play-off çeyrek finalinde Nesine Aydın'a, yarı finalde ise Emlak Konut'a 2-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

3 DERBİYİ DE FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe Opet, bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynadığı 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde sarı-kırmızılı takımı 75-71 ve 75-70'lik skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'ı 86-66 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İki takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de rakiplerine üstünlük sağlamaları halinde şampiyonluk maçında da karşı karşıya gelecek.

SON YILLARA DAMGA VURDU

Sarı-lacivertli takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 19 şampiyonluğun 8'ine son 10 yılda imza attı.

Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.

2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 7 defa kupayı müzesine götürerek lige damgasını vurdu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

GALATASARAY 13 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.

1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması halinde 11 yıllık özleme son verecek.