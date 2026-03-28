Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kanarya potada Zalgiris’e yenildi
Giriş Tarihi: 28.03.2026

Kanarya potada Zalgiris’e yenildi

Kanarya potada Zalgiris’e yenildi
  • ABONE OL
F.BAHÇE Beko, EuroLeague'in 34. haftasında evinde Litvanya ekibi Zalgiris'e 92-82 mağlup oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadelede periyotlar 25-22, 19-27, 18-17 ve 20-26 sona erdi. Sarı-lacivertliler son 5 Avrupa maçındaki 4. yenilgisini aldı. Ayrıca F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco maçı salonda birlikte izleyerek takıma destek verdi. Öte yandan Basketbol Süper Ligi'nde sonuçlar: Trabzonspor- Bahçeşehir: 71-81, Manisa- Beşiktaş: 70-102, Büyükçekmece- Türk Telekom: 87-90.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya potada Zalgiris’e yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz