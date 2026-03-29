Giriş Tarihi: 29.03.2026 17:43

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i mağlup etti! Seride durum 1-0 oldu

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında 85-70 galip geldi.

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i mağlup etti! Seride durum 1-0 oldu
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti. Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında parkeden 85-70 galip ayrıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 22 sayı üreten Marine Johannes maçın en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert maçı 19 sayıyla tamamlayarak dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 1 Nisan'da yine Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

