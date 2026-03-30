Beşiktaş'ta Emir Adıgüzel ameliyat edildi!
Giriş Tarihi: 30.03.2026 23:16

Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş Gain'de Emir Adıgüzel operasyon geçirdi.

  • ABONE OL

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Emir Adıgüzel'e, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen artroskopik menisküs onarımı sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Emir Adıgüzel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Emir Adıgüzel ameliyat edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz