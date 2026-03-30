Petkimspor'da Orhun Ene dönemi
Giriş Tarihi: 30.03.2026 15:05

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Özhan Çıvgın'ın yerine Orhun Ene getirildi.

DHA
  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket mağlubiyetiyle alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor'da Antrenör Özhan Çıvgın'la yollar ayrıldı.

İzmir temsilcisi sezonun son 6 haftası öncesi antrenörlük görevine daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra birçok kulüpte görev yapan Orhun Ene'yi getirdi.

Petkimspor'un açıklamasında, "A Milli Basketbol Takımımızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli coach'umuz Orhun Ene'ye yeni evine hoş geldin diyor; görevinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz