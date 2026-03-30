Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde Cosea JL ile karşılaşacak
Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:00

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile mücadele edecek.

AA
  • ABONE OL

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile kozlarını paylaşacak.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

BAXI Manresa'yı 8'li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown'u 91-90 mağlup eden Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ YARI FİNALDE

Avrupa Kupası'na geçen sezon çeyrek finalde veda eden Türk Telekom, ikinci tamamladığı 2022-23 sezonunda ise yarı final oynadı.

Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Sonuç
2008-09 Son 16
2009-10 Son 16
2018-19 Grup aşaması
2021-22 8'li final
2022-23 İkinci
2023-24 8'li final
2024-25 Çeyrek final

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde Cosea JL ile karşılaşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz