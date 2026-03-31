Beşiktaş’ta Dusan Alimpijevic’ten galibiyet sözleri!

Karşılaşmanın ardından iki ekibin başantrenörleri Dusan Alimpijevic ile Marko Barac, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sadece bir maç kazandıklarının altını çizen Alimpijevic, "Bu galibiyeti finalden bir maç uzak gibi de görebiliriz, bir galibiyet olarak da görebiliriz. Hemen çalışmaya devam etmek durumundayız. İkinci maça hazırlık yapmak ve bu maçı iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. İlk çeyrekte rakibimiz bizi biraz şaşırttı. Fiziksel anlamda beklediğimiz gibi oynayamadık. İkinci çeyrekte onlara cevap verdik ve oynamamız gereken basketbolu oynamaya başladık." diye konuştu.

MARKO BARAC: "İKİNCİ MAÇ FARKLI OLACAK"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Marko Barac ise serinin ikinci maçında daha farklı bir performans sergileyeceklerini aktardı.

Maça iyi başladıklarını belirten Barac, "Savunmada gayet iyiydik. Hücumda da doğru çözümleri bularak skor ürettik. Rakibin önemli oyuncularını durdurmayı başardık. İkinci çeyrekte top kayıpları geldi ve bu noktadan itibaren maçın kontrolünü kaybettik. Özellikle ikinci yarıda rakibimizin bulduğu 8 üçlük var. Birebir oyunlarda da üstünlük sağladılar. Biraz enerjimiz düştü. İlk maçı geride bıraktık. İkinci maç farklı olacak. Bu maçı sakince analiz edip ikinci maçta olmamız gereken seviyede olacağız." değerlendirmesinde bulundu.