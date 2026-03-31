EuroBasket 2027 yolunda Potanın Perileri’nin rakipleri belli oldu!

İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşen 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Tur kura çekiminin ardından Türkiye'nin rakipleri netleşti.

Kura çekimine birinci torbadan katılan Türkiye, I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İkinci turda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Belçika, Finlandiya, İsveç ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Ev sahibi ülkelerin organizasyona doğrudan katılacağı ve eleme karşılaşmalarını H Grubu'nda oynayacağı bildirildi.

Kura çekimi sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka

Türkiye, eleme maçlarını 11-17 Kasım 2026 ve 10-16 Şubat 2027 tarihlerindeki pencerelerde oynayacak. Maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.