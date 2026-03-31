Giriş Tarihi: 31.03.2026 20:36

Fenerbahçe'den Nando De Colo açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor maçında sakatlanan De Colo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den Nando De Colo açıklaması!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu Nando De Colo'nun sağlık durumu belli oldu.

İşte yapılan resmi açıklama:

"Nando De Colo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme Oyuncumuz Nando De Colo, takımımız Fenerbahçe Beko'nun 29 Mart tarihinde Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada sol kalf bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından kısmi yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nando De Colo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe'den Nando De Colo açıklaması!
