Galatasaray MCT Technic, La Laguna Tenerife deplasmanında!

Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:36

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 22.00'de La Laguna Tenerife deplasmanına çıkacak.

Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

San Cristobal de La Laguna, Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek avantajı eline geçirmeyi hedefliyor.

Eşleşmede iki galibiyet alan ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

