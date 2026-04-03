Erdem Can: Oraya turu geçmek için gideceğiz!

EuroCup yarı final ikinci maçında evinde Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, son çeyrekteki hataların maçın sonucunu etkilediğini söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, üçüncü maça odaklanacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci yarıda ve son çeyrekte hücum ribauntlarında verdiğimiz mücadele kötüydü ve bu da maça mal oldu. 76 sayı yemek, 15 hücum ribaundu vermek ve bu hücum ribauntları üzerinden rakibimizin üçlük atmasına izin vermek kilit noktaydı. Savunma açısından güçlüydük ama yeterince akıllı değildik. Hücumda ise bu yüzden tempomuzu yakalayamadık. Günün sonunda durum 1-1 ve oraya turu geçmek için gideceğiz."