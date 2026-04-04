Euroleague 35. haftayı Türk takımları mağlubiyetle kapattı!

Euroleague'de 35. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Bayern Münih'e konuk olurken, parkeden galip ayrılan 85-76'lık skorla Alman ekibi oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde son 6 maçta 5. mağlubiyetini yaşadı.

A. Efes ise Sırbistan'da karşı karşıya geldiği Maccabi Tel Aviv'e yenildi. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Hapoel Tel Aviv'e mağlup oldu.

Euroleague'de 35. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Bayern Münih: 85 - Fenerbahçe Beko: 76

Hapoel Tel Aviv: 92 - Panathinaikos: 88

Zalgiris Kaunas: 83 - Barcelona: 71

Dubai: 101 - Monaco: 91

KızılyıldıZ: 82 - Partizan: 89

Paris Basketbol: 103 - Olimpia Milano: 93

Maccabi Tel Aviv: 103 - A. Efes: 89

ASVEL: 74 - Olympiakos: 82

Baskonia: 98 - Real Madrid: 96

Virtus Bologna: 81 -Valencia Basket: 94