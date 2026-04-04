Kara Kartal Avrupa’da Finalde

Basketbolda Beşiktaş Gain fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, BKT EuroCup yarı final serisi ilk maçında yendiği Bahçeşehir Koleji'ni dün de 82-72 mağlup ederek adını bu organizasyonda ilk kez finale yazdırdı. İlk çeyrek 22-22'lik eşitlikle geçilirken Kartal, soyunma odasına 37-36 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan başantrenör Dusan Alimpijevic'in ekibi, 63-56 ile gittiği son periyotta üstünlüğünü koruyup parkeden 82-72 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi, Beşiktaş adına 18 sayı kaydeden Brynton Lemar oldu. Siyah-beyazlıların finaldeki rakibi, Türk Telekom-JL Bourg (Fransa) eşleşmesinin kazananı olacak. Seride durum 1-1, üçüncü müsabaka 8 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

'İNANDIK VE SAVAŞTIK'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Dusan Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı: "Kulüp tarihinde ilk kez EuroCup'ta finale yükseldik. Oyuncularım beraber savaştılar ve beraber inandılar. Kupayı kazanmaya çalışacağız."