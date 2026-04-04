NBA’de Rockets galibiyetine Alperen Şengün’den 19 sayılık katkı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 140-106 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Amen Thompson 21 sayı, 8 ribaunt, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, 4 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Konuk takımda Cody Williams 27 sayı ve 11 ribauntla en skorer isim olurken, Ace Bailey 22, Brice Sensabaugh 20 sayı kaydetti.
FLAGG'İN 51 SAYISI YETMEDİ
Dallas Mavericks, çaylak oyuncusu Cooper Flagg'in 51 sayı attığı maçta Orlando Magic'e 138-127 yenildi. 19 yaşındaki Flagg, NBA tarihinde 50 sayı barajını aşan en genç oyuncu oldu.
Magic'te Wendell Carter Jr. 28 sayı, 6 ribaunt, Desmond Bane 27 sayı, 7 ribauntla takıma liderlik etti.