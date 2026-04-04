Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Olcay Çakır Turgut: Namağlup şampiyon olmak çok güzel, tarifi yok
Giriş Tarihi: 4.04.2026 19:52

DHA
  • ABONE OL

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Opet'in 32 yaşındaki basketbolcusu Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu. Ligde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlamaları hakkında konuşan Olcay Çakır Turgut, "Namağlup şampiyon olmak çok güzel, tarifi yok. Seride genel olarak inişler çıkışlar oldu ama hep üstünlüğümüzü koruduk. 10 sayıdan aşağı çok inmemeye çalıştık. Kupamızı aldık, mutluyuz ama daha yolumuz devam ediyor. Şimdilik kısa bir süre bunun keyfini çıkarıp sonra EuroLeague için çalışmalara başlayacağız" sözlerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz