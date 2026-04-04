Sadettin Saran: Oyuncularımızla gurur duyuyorum
Giriş Tarihi: 4.04.2026 20:01 Son Güncelleme: 4.04.2026 20:03

Sadettin Saran: Oyuncularımızla gurur duyuyorum

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyon olmasının ardından açıklamalar yaptı.

DHA
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli oyuncular büyük sevinç yaşarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını dile getiren Saran, oyuncularla da gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca başkan Saran, sarı-kırmızılı taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

