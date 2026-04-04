SON DAKİKA | Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

LİGDE SON DÖNEME DAMGA VURDU

Sarı-lacivertli ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 20 şampiyonluğun 9'una son 10 yılda imza attı.

Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.

2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 8 defa kupayı müzesine götürerek bu seriyi ikinci kez yakaladı ve lige damgasını vurdu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

GALATASARAY, 13 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.

1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk özlemi 12 yıla çıktı.

BEŞİKTAŞ VE ODTÜ, 3'ER KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er kez şampiyonluk elde etti.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.

LİG ŞAMPİYONLARI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.