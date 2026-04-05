Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u devirdi!

Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'a konuk oldu. Enka Spor Salonu'nda oynanan maçı lacivert-beyazlı takım 85-60 kazandı.
Aliağa Petkimspor: Whittaker 4, Efianayi 7, Blumbergs 7, Selim Şav 2, Floyd 2, Franke 13, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Brown 11, Sajus 10
A. Efes: Jordan Loyd 26, PJ Dozier 9, Brice Dessert 7, Ercan Osmani 7, Şehmus Hazer 11, Weiler-Babb 6, Erkan Yılmaz 5, Sarper David Mutaf 4, Rolands Smits 4, Rodrigue Beaubois 2, Kai Jones 1, Burak Can Yıldızlı 3