Giriş Tarihi: 5.04.2026

Bir Fenerbahçe klasiği

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 8, toplamda ise 20. kez şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli ekip, mutlu sona ulaşarak üst üste 8, toplamda ise 20. zaferine imza attı. Aynı zamanda 4. kez namağlup şampiyon olan Kanarya'da karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Başkan Sadettin Saran'ın da yalnız bırakmadığı Fenerbahçeli basketbolcular, kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Sezonun en iyi oyuncusu (MVP) seçilen Sevgi Uzun, "Çok mutluyum. Her şeyden önce, bu kadar zor bir seriyi bu kadar güzel basketbol oynayarak, sakatlarımız ve eksiklerimiz olmasına rağmen tamamladığımız için bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

