Bir Fenerbahçe klasiği

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 8, toplamda ise 20. kez şampiyonluğa ulaştı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Sinan Erdem SporSalonu'ndaki karşılaşmayı baştansona üstün götüren sarı-lacivertliekip, mutlu sona ulaşarak üst üste8, toplamda ise 20. zaferine imzaattı. Aynı zamanda 4. kez namağlup şampiyon olan Kanarya'da karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Başkan Sadettin Saran'ın da yalnız bırakmadığı Fenerbahçeli basketbolcular, kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Sezonun en iyi oyuncusu (MVP) seçilen Sevgi Uzun, "Çok mutluyum. Her şeydenönce, bu kadar zor bir seriyi bukadar güzel basketbol oynayarak,sakatlarımız ve eksiklerimizolmasına rağmen tamamladığımıziçin bütün takım arkadaşlarımlagurur duyuyorum" dedi.